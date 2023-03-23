В РФ произошел пожар на крупном заводе, на котором оккупанты делают двигатели для военной техники
Все детали
росСМИ
В России произошел пожар на Ярославском моторном заводе, который производит двигатели, в том числе для российской военной техники. Об этом сообщают российские СМИ, по их данным, было спасено 7 человек.
За время своего существования завод выпускал много моделей грузовиков, троллейбусов, военной техники. Сейчас он специализируется на производстве дизельных, электрических, других двигателей и запчастей. В частности, на заводе изготавливают двигатели для ядерного комплекса "Тополь М" и для производства современных бронированных машин РФ.
Завод является одним из крупнейших производств двигателей и других запчастей для военной техники в РФ.
Популярное сейчас
- Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда
- В ГУР рассказали, сколько еще РФ сможет вести войну, о большом наступлении врага и запасах его оружия
- Озил ушёл на пенсию, Франция рискует потерей лидера, а Атлетико – Феликса. Главные новости за 22 марта
- Олаф Шольц дал свой прогноз относительно продолжительности войны в Украине
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
Новости по теме
- 00:41 Украинские Авианаводчики и курсы выживания для авиаторов. Игнат уточнил, чему украинские летчики учились во Франции
- 00:07 Украинские Медведев продолжает пугать мир "ядерным апокалипсисом"
- 23:50 Украинские Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер - это лучшее, что может с ним произойти