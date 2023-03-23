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В РФ произошел пожар на крупном заводе, на котором оккупанты делают двигатели для военной техники

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В РФ произошел пожар на крупном заводе, на котором оккупанты делают двигатели для военной техники

росСМИ

Новина українською

В России произошел пожар на Ярославском моторном заводе, который производит двигатели, в том числе для российской военной техники. Об этом сообщают российские СМИ, по их данным, было спасено 7 человек.

За время своего существования завод выпускал много моделей грузовиков, троллейбусов, военной техники. Сейчас он специализируется на производстве дизельных, электрических, других двигателей и запчастей. В частности, на заводе изготавливают двигатели для ядерного комплекса "Тополь М" и для производства современных бронированных машин РФ.

Завод является одним из крупнейших производств двигателей и других запчастей для военной техники в РФ.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/mchsyaroslavl

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