Первые истребители из Словакии прибыли в Украину
Самолетам уже управляли украинские пилоты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 переданы Вооруженным силами Украины и уже покинули территорию Словацкой Республики.
По его словам, за штурвалами истребителей сидели украинские пилоты. О следующей передаче самолетов Минобороны Словакии объявит позже.
"Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали себя большими буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", - заявил Надь.
Глава Минобороны также заверил, что Словакия будет в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии:
"Правительство будет продолжать помогать спасать невинные человеческие жизни, кто бы и по каким бы корыстным или другим причинам ни нападает на землю. Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и это когда Россия выведет свои войска, война немедленно окончится".
Ранее сообщалось, что ВСУ также получат МиГ-29 от Польши.
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