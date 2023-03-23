Первые истребители из Словакии прибыли в Украину

Министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 переданы Вооруженным силами Украины и уже покинули территорию Словацкой Республики.

По его словам, за штурвалами истребителей сидели украинские пилоты. О следующей передаче самолетов Минобороны Словакии объявит позже.

"Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали себя большими буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", - заявил Надь.

Глава Минобороны также заверил, что Словакия будет в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии:

"Правительство будет продолжать помогать спасать невинные человеческие жизни, кто бы и по каким бы корыстным или другим причинам ни нападает на землю. Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и это когда Россия выведет свои войска, война немедленно окончится".

Ранее сообщалось, что ВСУ также получат МиГ-29 от Польши.