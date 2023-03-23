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Зеленский посетил Херсонщину. Пообещал отстроить все, что разрушили оккупанты

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Очередная рабочая поездка президента Украины

Зеленский посетил Херсонщину. Пообещал отстроить все, что разрушили оккупанты

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский 23 марта посетил Херсонскую область, пообщался с жителями и пообещал постепенно восстановить все, что уничтожили российские оккупанты.

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждено много домов и объектов социальной инфраструктуры.

Говорил с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - сказал Зеленский.

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Сообщается, что сейчас в Посад-Покровском восстанавливают электро- и водоснабжение, отстраивают медицинскую амбулаторию и что уже в село возвращаются люди.

Зеленский заявил, что основные работы постараются выполнить до зимы. Приоритетом определили возвращение жителям электроснабжения. А питьевую воду пока будут давать по графику.

Также сообщается, что Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и ликвидации последствий российских ударов и заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в области.

Президент также вручил государственные награды украинским военным, которые участвуют в обороне Херсонской области.

А защитники подарили Зеленскому часы с изображением герба Украины и карты Крыма, изготовленные из части ствола подбитой вражеской пушки.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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