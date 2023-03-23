Не пришел на заседание: в Одесском суде все еще ждут ликвидированного предателя Стремоусова
Дело Стремоусова передали из Николаева в Одессу
Малиновский районный суд Одессы отложил слушание дела о госизмене коллаборанта и так называемого "замглавы" оккупационной "администрации" захваченной части Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб еще в ноябре 2022 года.
Формулировка, с которой суд отложил заседания - "из-за неявки обвиняемого и его защитника".
"На судебное заседание не прибыл обвиняемый. Суд повторно вызвал обвиняемого Стремоусова путем публикации в СМИ и на сайте Офиса Генпрокурора, на сайте суда и направления повестки по последнему известному адресу места жительства обвиняемого. Причины неявки в настоящее время суда неизвестны", — заявил судья.
Также суд принял решение о привлечении нового защитника по бесплатной правовой помощи для обвиняемого, поскольку у предыдущего закончились полномочия.
Дело Стремоусова было передано в Одесский суд в феврале.
Ранее сообщалось, что Кирилл Стремоусов попал в смертельное ДТП в районе захваченного российскими военными Геническа Херсонской области 9 ноября 2022 года.
В январе Центральный районный суд Николаева сообщил, что мертвый херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов не явился на заседание по государственной измене, несмотря на надлежащее сообщение.
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