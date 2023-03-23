Суд Гааги откроет представительство в Украине

В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда (МКС) в Гааге генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МКС Питер Льюис подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", — сказал генпрокурор.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина – решение, с которого начнется историческая ответственность.