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Суд Гааги откроет представительство в Украине

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Суд Гааги откроет представительство в Украине

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В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда (МКС) в Гааге генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МКС Питер Льюис подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", — сказал генпрокурор.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина – решение, с которого начнется историческая ответственность.

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В статье: война с россией
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