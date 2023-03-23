Суд Гааги откроет представительство в Украине
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В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда (МКС) в Гааге генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МКС Питер Льюис подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", — сказал генпрокурор.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина – решение, с которого начнется историческая ответственность.
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