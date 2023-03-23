Президент МОК: Наши принципы четко указывают, что любая активная поддержка войны, включая ношение Z, посты и многое другое – запрещена

Президент МОК Томас Бах рассказал о критериях возможного допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

"Наши принципы ясно и четко указывают, что любая активная поддержка войны, включая ношение знака Z, посты и многое другое – запрещена. Любой, кто таким образом поддерживает войну, не может выступать, а по международным федерациям, поскольку мы выдаем это только как рекомендацию, не должен участвовать в соревнованиях под эгидой", - сказал Бах.

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Когда его спросили о том, что делать с российскими спортсменами, являющимися военными или имеющими связи с военными организациями, Бах анонсировал это обсуждение на следующей неделе.

"Подождите до середины следующей недели. Уверен, тогда мы произведем соответствующие ориентиры", – отметил глава МОК.