Президент МОК: Наши принципы четко указывают, что любая активная поддержка войны, включая ношение Z, посты и многое другое – запрещена
Томас Бах рассказал, по каким критериям собираются отбирать российских и белорусских атлетов на Олимпиаду
Фото: Olympics
Президент МОК Томас Бах рассказал о критериях возможного допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.
"Наши принципы ясно и четко указывают, что любая активная поддержка войны, включая ношение знака Z, посты и многое другое – запрещена. Любой, кто таким образом поддерживает войну, не может выступать, а по международным федерациям, поскольку мы выдаем это только как рекомендацию, не должен участвовать в соревнованиях под эгидой", - сказал Бах.
Когда его спросили о том, что делать с российскими спортсменами, являющимися военными или имеющими связи с военными организациями, Бах анонсировал это обсуждение на следующей неделе.
"Подождите до середины следующей недели. Уверен, тогда мы произведем соответствующие ориентиры", – отметил глава МОК.
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