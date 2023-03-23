Генштаб ВСУ опроверг заявление, что россияне вышли из Новой Каховки

Подразделения россиян остаются в городе Новая Каховка, что на Херсонщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Около 18:00 в четверг Генштаб сообщил , что "по состоянию на 22 марта все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".

Но полтора часа спустя штаб опроверг это заявление.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении Генштаба.