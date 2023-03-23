Генштаб ВСУ опроверг заявление, что россияне вышли из Новой Каховки
Изначально информация была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных
фото из свободных источников
Подразделения россиян остаются в городе Новая Каховка, что на Херсонщине.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Около 18:00 в четверг
Но полтора часа спустя штаб опроверг это заявление.
"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении Генштаба.
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