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Генштаб ВСУ опроверг заявление, что россияне вышли из Новой Каховки

Общие новости
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Изначально информация была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных

Генштаб ВСУ опроверг заявление, что россияне вышли из Новой Каховки

фото из свободных источников

Новина українською

Подразделения россиян остаются в городе Новая Каховка, что на Херсонщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Около 18:00 в четверг Генштаб сообщил, что "по состоянию на 22 марта все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".

Но полтора часа спустя штаб опроверг это заявление.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении Генштаба.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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