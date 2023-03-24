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Зеленский: Спасибо за МиГи, но мы нуждаемся в более современных самолетах

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Сегодняшняя поставка весомо усилит защиту украинского неба

Зеленский: Спасибо за МиГи, но мы нуждаемся в более современных самолетах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина благодарна партнерам за поставку МиГов, однако нуждается в более современных самолетах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение к лидерам ЕС.

"Я благодарен Польше и благодарен Словакии за принятые решения по МиГам для Украины", - сказал глава государства.

Зеленский заявил, что сегодняшняя поставка весомо усилит защиту украинского неба. Однако он также подчеркнул, что Украина нуждается в более современных самолетах, и отметил, что именно о них ведет переговоры с партнерами.

"Разве рациональная мотивация в затягивании относительно современных самолетов? Вспомните, сколько российского запугивания было, когда речь шла о передаче Leopard и других современных танков, чем те, что были раньше у наших воинов. Современные танки уже в Украине, то что сделала Россия в ответ "Мы все должны привыкнуть к тому, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает", - подчеркнул президент.

Напомним, 23 марта, Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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