Президент МОК: Мы понимаем украинцев, но должны быть политически нейтральными

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжает продвигать идеи о возможном допуске так называемых нейтральных спортсменов из РФ и РБ на Олимпийские Игры-2024 в Париже.

"Если политика будет определять, кто сможет участвовать в турнирах, то спорт и спортсмены станут инструментами политики. И тогда спорт не сможет отдавать свою объединительную силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы понимаем, что миром управляет политика. Мы понимаем, что наши решения имеют политические последствия. Украина хочет полной изоляции российских спортсменов.

Для нас это дилемма и полностью новая ситуация. Если мы будем исключать спортсменов из-за политики, то мы столкнемся с упадком международной спортивной системы. Мы чувствуем страдания и понимаем украинцев и украинских спортсменов.

С другой стороны, у нас есть обязанности в отношение прав человека и Олимпийской хартии", — сказал Бах.