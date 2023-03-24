Первая победа Ротаня, Англия обыграла Италию, Бавария меняет тренера. Главные новости за 23 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 марта

Руслан Ротань провел свой первый матч в качестве главного тренера национальной сборной Украины. “Сине-желтые” провели закрытый для СМИ и болельщиков поединок против резервной команды “Брентфорда”. Украина выиграла 2:0, по голу забили Сваток и Судаков. Ротань изменил в перерыве десять футболистов, пропустили игру Зинченко, Трубин, Сидорчук и Ярмоленко.

Англия смогла взять три очка в выездной игре с Италией в Неаполе. Команда Гарета Саутгейта побеждала 2:0 после первого тайма благодаря голам Райса после углового и Харри Кейна с пенальти. Второй тайм лучше провела Италия и “адзурри” отыграли один мяч – свой дебютный гол в дебютном матче за сборную забил форвард Матео Ретеги. Англия осталась в меньшинстве после удаления Люка Шоу, но Италия не смогла забить снова. 2:1 в пользу Англии. В другом матче группы C Северная Македония с таким же счетом переиграла Мальту.

Гол нападающего Харри Кейна в ворота Италии стал для него 54-м за сборную Англии. Таким образом 29-летний форвард опередил на один мяч в списке лучших бомбардиров “трех львов” Уэйна Руни (53). Ранее в 2023 году Кейн стал и лучшим бомбардиром в истории “Тоттенхэма”.

Руководство “Баварии” приняло решение отправить в отставку главного тренера Юлиана Нагельсманна, информируют многочисленные источники в Германии. Причиной увольнения Нагельсманна могли стать результаты (“Бавария” уступает одно очко в Бундеслиге “Боруссии” Дортмунд) и непростые отношения 35-летнего тренера с игроками “Баварии”. Замена Нагельсманну уже найдена. “Баварию” согласился возглавить экс-тренер “Боруссии” Дортмунд, “ПСЖ” и “Челси” Томас Тухель.

УЕФА на своем сайте объявил о назначении инспекторов по этике и дисциплине для расследования против "Барселоны" в связи с "делом Негрейры". УЕФА в праве отстранить "Барселону" от еврокубков на сезон, если решение о вине клуба будет принято. 24-го февраля организация подала запрос в суд Барселоны, чтобы получить все имеющиеся данные по этому делу.

На матче отбора Евро-2024 между Англией и Украиной будет работать нидерландская бригада арбитров главе с 37-летним Сердаром Гезюбююком. Со сборной Украины Гезюбююк пересекался один раз – в 2016 году нидерландец судил товарищеский матч против Уэльса, который закончился победой украинцев 1:0.