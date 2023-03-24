ВСУ за четверг отразили почти 80 атак россиян. Больше всего - в районе Бахмута

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 24 марта, сообщает, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 79 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Указывается, что больше всего боевых столкновений произошло в районе Бахмута. Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает обороняться, одновременно с этим совершая интенсивные обстрелы.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси. Однако формирование наступательных группировок не отмечено.

Генштаб подсчитал, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых - по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация в свою очередь нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.