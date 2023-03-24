Ночью россияне направили БПЛА на Днепропетровщину, большинство дронов достигло целей
Тяжелая ночь в Кривом Роге
mil.in.ua
Ночью враг совершил массированную атаку на Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахид". На город оккупанты направили шесть беспилотников. Благодаря работе системы ПВО один вражеский БПЛА был сбит, но есть попадание 5 дронов. Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.
В других районах области ночью было спокойно. Почти 8 часов длилась воздушная тревога в Никопольской области, впрочем, обошлось без обстрелов. Сейчас ситуация контролируется во всех громадах.
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