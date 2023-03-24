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Ночью россияне направили БПЛА на Днепропетровщину, большинство дронов достигло целей

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(2 голосов)

Тяжелая ночь в Кривом Роге

Ночью россияне направили БПЛА на Днепропетровщину, большинство дронов достигло целей

mil.in.ua

Новина українською

Ночью враг совершил массированную атаку на Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахид". На город оккупанты направили шесть беспилотников. Благодаря работе системы ПВО один вражеский БПЛА был сбит, но есть попадание 5 дронов. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

В других районах области ночью было спокойно. Почти 8 часов длилась воздушная тревога в Никопольской области, впрочем, обошлось без обстрелов. Сейчас ситуация контролируется во всех громадах.

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В статье: война с россией Shahed-136
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Источник:
t.me/vilkul

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