Ночью россияне направили БПЛА на Днепропетровщину, большинство дронов достигло целей

Ночью враг совершил массированную атаку на Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахид". На город оккупанты направили шесть беспилотников. Благодаря работе системы ПВО один вражеский БПЛА был сбит, но есть попадание 5 дронов. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

В других районах области ночью было спокойно. Почти 8 часов длилась воздушная тревога в Никопольской области, впрочем, обошлось без обстрелов. Сейчас ситуация контролируется во всех громадах.