Более 1000 ликвидированных. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 23 марта
Скоро будет 170 тысяч
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 24.03.23.
За четверг, 23 марта, было ликвидировано 1020 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 169170 человек.
Кроме того, за сутки была уничтожена 61 единица техники, в частности, 23 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 3574 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6921 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 2616 (+8) ед,
- РСЗО - 511 (+0) ед,
- средства ПВО - 276 (+3) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2208 (+5),
- крылатые ракеты - 911 (+2),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5464 (+12) ед,
- специальная техника – 277 (+4).
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