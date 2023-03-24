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Более 1000 ликвидированных. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 23 марта

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Скоро будет 170 тысяч

Более 1000 ликвидированных. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 23 марта

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 24.03.23.

За четверг, 23 марта, было ликвидировано 1020 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 169170 человек.

Кроме того, за сутки была уничтожена 61 единица техники, в частности, 23 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3574 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6921 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 2616 (+8) ед,
  • РСЗО - 511 (+0) ед,
  • средства ПВО - 276 (+3) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2208 (+5),
  • крылатые ракеты - 911 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5464 (+12) ед,
  • специальная техника – 277 (+4).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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