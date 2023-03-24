Более 1000 ликвидированных. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 23 марта

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 24.03.23.

За четверг, 23 марта, было ликвидировано 1020 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 169170 человек.

Кроме того, за сутки была уничтожена 61 единица техники, в частности, 23 ББМ.

Потери россиян в технике: