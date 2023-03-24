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Глава ЧВК Вагнер заявил, что РФ не воюет с НАТО, и усомнился в существовании нацистов в Украине

Общие новости
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(2 голосов)

В Кремле другого мнения, как известно

Глава ЧВК Вагнер заявил, что РФ не воюет с НАТО, и усомнился в существовании нацистов в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть нацисты, как постоянно утверждает российская пропаганда.

Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", которые оснащены оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, которые добровольно поддерживают Украину, но не с самим НАТО.

Интересно, что в то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз рассмешил своими пропагандистскими заявлениями и угрозами "дойти до Киева и Львова". Он как раз утверждает, что Россия воюет не против Украины, а против всего блока НАТО. По его словам, РФ противостоит "3,6 млн представителей армии НАТО". Он подчеркнул, что оккупанты воюют с населением – это, по словам Медведева, 800 млн человек, которые живут в странах Запада. Их он обвинил в том, что они поставляют оружие и деньги Киеву. Власть в Украине Медведев, конечно же, назвал "нацистским режимом".

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В статье: война с россией евгений пригожин
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Источник:
ISW

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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
24.03.2023 в 09:53
Вот дебил
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