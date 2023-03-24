РФ ударила ракетой по пункту незламності в Константиновке и атаковала Сумщину управляемыми авиабомбами
Есть жертвы
Донецька обласна прокуратура
В результате попадания российской ракеты по Константиновке три человека погибли, еще двое получили ранения.
По данным следствия, 24 марта 2023 года в 01:00 армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 г. Константиновка. Одна из ракет попала в здание пункту незламності, а другая – вблизи него. Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района в возрасте от 57 до 62-лет. Еще двое граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Российские оккупанты ночью 24 марта атаковали Сумскую область 10 истребителями Су-35, выпустили более 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы могут лететь далеко, и самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны".
Ночью россияне осуществили массированный обстрел из различных видов оружия по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковой громад.
Массированно обстрелян г. Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20). В результате обстрела погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.
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