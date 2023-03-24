Премьер Италии накричала на депутата, заявившего о необходимости остановить поддержку Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Сенате на повышенных тонах объяснила депутату партии "Движение 5 звезд" важность дальнейшей поддержки Украины. Элиза Скутелли заявила о необходимости "остановиться" в поддержке Украины.

"А может вы скажете это Путину? Я удивлена, что вы говорите это нам. Почему? Это же, наверное, является предательством нашей позиции. Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся – то мы даем согласие, давайте называть вещи своими именами, мы одобряем вторжение в Украину!"

"Это не означает не работать над мирным планом или над решением конфликта. Но вы думаете, что кому-то нравится война? Думаете, кому-то нравится? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире".

"Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдум" о самоопределении? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы всерьез говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно".