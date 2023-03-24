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В Генштабе отметили рост смертности среди раненых российских оккупантов

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А офицеров эвакуировали в РФ

В Генштабе отметили рост смертности среди раненых российских оккупантов

Генштаб

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Из-за значительных потерь, которые оккупанты несут ежедневно, противником принято решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию российской федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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