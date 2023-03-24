Россияне накрыли артиллерийским огнем поселок в Херсонской области, есть погибшие и раненые

Утром 24 марта российские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел поселка Белозерка Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

"Рядом нет ни одного военного объекта, военные рф прицельно били по домам мирных жителей области. И это в то время, когда люди еще спали в своих домах. К сожалению, этим утром российская армия унесла жизнь одного человека, четверо человек – ранены".

"Двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, которые оперативно прибыли на место вражеского обстрела. Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь".