Россияне накрыли артиллерийским огнем поселок в Херсонской области, есть погибшие и раненые
Забрали жизнь одного человека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 24 марта российские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел поселка Белозерка Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ОВА.
"Рядом нет ни одного военного объекта, военные рф прицельно били по домам мирных жителей области. И это в то время, когда люди еще спали в своих домах. К сожалению, этим утром российская армия унесла жизнь одного человека, четверо человек – ранены".
"Двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, которые оперативно прибыли на место вражеского обстрела. Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь".
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