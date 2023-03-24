Залужный напомнил, как ровно год назад ВСУ разрушили миф о неуязвимости флота России
Враг не будет знать покоя ни на суше, ни на воде
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своих официальных аккаунтах напомнил, что ровно год назад, 24 марта 2022 года, украинские воины нанесли ракетный удар по базе российско-оккупационных войск в морском порту временно оккупированного города Бердянск.
"Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен".
"Миф о неуязвимости российского флота был разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя ни на суше, ни на воде".
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