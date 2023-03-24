Руководство Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины – известна дата встречи

Руководство "Челси" готово провести матч для сбора средств для Украины, была достигнута соответствующая договоренность с фондом "Football for Ukraine". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в августе. Матч состоится в формате поединка "всех звезд". Точные составы команд еще не определены. Предположительно, в нем примут участие игроки не только из Премьер-лиги, но и со всего мира.

Переговоры о проведении матча проведутся в течение первых двух недель августа, во время предсезонной подготовки и перед началом новой кампании АПЛ, которая стартует 12 августа. Отмечается, что впервые идея была озвучена во время январских переговоров между "Шахтером" и "Челси", когда Мудрик переезжал на "Бридж".

Издание Evening Standard сообщает, что в игре примут участие Виталий Миколенко из "Эвертона", Александр Зинченко из "Арсенала" и Илья Забарный из "Борнмута".

Благотворительный фонд "Футбол для Украины" надеется организовать серию мероприятий для сбора средств и повышения осведомленности о российском вторжении в Украину. Основателем организации является Александр Зинченко.

"Челси" ранее согласился приехать в Украину, чтобы встретиться с донецким "Шахтером" на "Донбасс Арене", когда закончится война.