Руководство Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины – известна дата встречи
Поединок пройдет в американской манере "встречи всех звезд"
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Руководство "Челси" готово провести матч для сбора средств для Украины, была достигнута соответствующая договоренность с фондом "Football for Ukraine". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в августе. Матч состоится в формате поединка "всех звезд". Точные составы команд еще не определены. Предположительно, в нем примут участие игроки не только из Премьер-лиги, но и со всего мира.
Переговоры о проведении матча проведутся в течение первых двух недель августа, во время предсезонной подготовки и перед началом новой кампании АПЛ, которая стартует 12 августа. Отмечается, что впервые идея была озвучена во время январских переговоров между "Шахтером" и "Челси", когда Мудрик переезжал на "Бридж".
Издание Evening Standard сообщает, что в игре примут участие Виталий Миколенко из "Эвертона", Александр Зинченко из "Арсенала" и Илья Забарный из "Борнмута".
Благотворительный фонд "Футбол для Украины" надеется организовать серию мероприятий для сбора средств и повышения осведомленности о российском вторжении в Украину. Основателем организации является Александр Зинченко.
"Челси" ранее согласился приехать в Украину, чтобы встретиться с донецким "Шахтером" на "Донбасс Арене", когда закончится война.
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