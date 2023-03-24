Украина вернула в Россию всех тяжелораненых пленных, захваченных с начала войны

Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в частности тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также тех, которые попали в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

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Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны были бы быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это РФ не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая нечеловеческие условия пребывания в неволе.