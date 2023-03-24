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Советник Залужного: Этой весной Украина проведет мощное контрнаступление, которое шокирует мир

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Когда все же наступит подходящее время

Советник Залужного: Этой весной Украина проведет мощное контрнаступление, которое шокирует мир

Укринформ

Новина українською

Советник главнокомандующего ВСУ американский офицер Дэн Райс рассказал, что ежемесячно Россия теряет убитыми в Украине 25 тысяч военных, а ранеными – втрое больше, то есть 75 тысяч. Во время интервью NV Райс заметил:

"Я считаю, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия. Год назад путин напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян".

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир".

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В статье: война с россией
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Источник:
nv.ua

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