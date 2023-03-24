Military Media Center показал ранее неопубликованные видеокадры военных журналистов из Бучи
Лицо РФ
Military Media Center
Military Media Center показал видеокадры из Бучи, которые ранее не публиковались в Сети.
MMC развернул деятельность в августе 2022 года. Это медийная площадка, где аккумулируются все коммуникационные возможности сил обороны и безопасности Украины.
Массовое убийство украинского гражданского населения в городе Буча Киевской области сопровождалось похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством.
Преступления совершили вооруженные силы и другие формирования РФ в период российско-украинской войны во время российского вторжения в марте 2022 года, несмотря на неоднократные заявления, что Россия атакует только военные цели. Погибло более 420 жителей города. Российские власти отрицают любые правонарушения и цинично называют доказательства убийств провокацией или постановкой.
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