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СБУ задержала двух российских агентов, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи - ФОТО

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Один в Запорожье, второй - на Киевщине

СБУ задержала двух российских агентов, среди них - инженер-конструктор Мотор Сичи - ФОТО

facebook.com/SecurSerUkraine

Новина українською

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в начале февраля 2023 их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через телеграм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов.

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"В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи - фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

Во время обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения враждебных задач и переписка с агрессором.

Оба фигуранта извещены о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

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В статье: война с россией
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