37% украинцев имеют родственников или знакомых, которые погибли или ранены
4% сказали, что им трудно ответить
Getty Images/Global Images Ukraine
37% украинцев имеют родственников или близких знакомых, которые погибли или получили ранения в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
Таковы результаты опроса Центра Разумкова.
Исследователи задавали респондентам следующий вопрос: Есть ли у Вас родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?
37% участников опроса дали утвердительный ответ.
4% сказали, что им трудно ответить.
Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта только на тех территориях Украины, которые контролируются правительством и на которых не ведутся боевые действия.
Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.
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