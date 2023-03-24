УЕФА обсудит отстранение Беларуси
На ближайшем исполкоме в апреле
sportschau.de
УЕФА на своем ближайшем конгрессе обсудит возможное отстранение Беларуси от соревнований под своей эгидой.
Таким образом, президент организации Александр Чеферин отреагировал на требование Европарламента об отстранении белорусских футболистов.
Так, Sportschau пишет о том, Чеферин отправил письмо более 100 членам Европарламента, где отметил, что есть намерение обсудить ситуацию Беларуси на ближайшем заседании Исполкома.
Исполком пройдет 4 апреля в Лиссабоне, а на следующий день состоится Конгресс УЕФА.
Напомним, что ранее представители Европарламента в своем обращении отмечали, что "сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА позже будет использован Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе".
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