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Число атак россиян на востоке снижается четвертый день подряд - данные Генштаба

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Однако враг все еще пытается идти вперед на пяти направлениях

Число атак россиян на востоке снижается четвертый день подряд - данные Генштаба

Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 25 марта, сообщает, что в течение пятницы украинские защитники отразили 59 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Билогоровка и Спорное.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар.

Заметим, что, согласно сводам Генштаба, в понедельник было отражено 120 атак российской армии, во вторник – 114, в среду – 83, в четверг – 79.

Как и раньше, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, совершая интенсивные обстрелы по районам населенных пунктов возле линии столкновения. Также под удар попадают населенные пункты недалеко от границы на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях. В то же время Генштаб указывает, что признаков формирований вражеских наступательных группировок в Беларуси не обнаружено.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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