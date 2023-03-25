Число атак россиян на востоке снижается четвертый день подряд - данные Генштаба
Однако враг все еще пытается идти вперед на пяти направлениях
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 25 марта, сообщает, что в течение пятницы украинские защитники отразили 59 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Билогоровка и Спорное.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар.
Заметим, что, согласно сводам Генштаба, в понедельник было отражено 120 атак российской армии, во вторник – 114, в среду – 83, в четверг – 79.
Как и раньше, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, совершая интенсивные обстрелы по районам населенных пунктов возле линии столкновения. Также под удар попадают населенные пункты недалеко от границы на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях. В то же время Генштаб указывает, что признаков формирований вражеских наступательных группировок в Беларуси не обнаружено.
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