ВСУ сбили очередной российский вертолет, ракетные войска поразили 2 пункта управления

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 25 марта, сообщает, что в предыдущие сутки украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотных летательных аппаратов противника разных типов. Таким образом, согласно данным ВСУ, россияне с момента полномасштабного вторжения уже потеряли 291 вертолет.

Также в пятницу украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Россияне в свою очередь в пятницу нанесли 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.

Генштаб предупреждает о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и далее используют тактику террора.