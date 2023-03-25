Силы обороны уничтожили еще 720 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери россиян во время полномасштабной войны России против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 720 человек. Также была уничтожена 61 единица техники. В частности один вертолет и шесть танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: