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Силы обороны уничтожили еще 720 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины

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Один вражеский вертолет нашел покой на земле

Силы обороны уничтожили еще 720 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери россиян во время полномасштабной войны России против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 720 человек. Также была уничтожена 61 единица техники. В частности один вертолет и шесть танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 169 890 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3580 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6932 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2623 (+7) ед,
  • РСЗО – 520 (+9) ед,
  • средств ПВО ‒ 276 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,
  • специальной техники – 279 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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