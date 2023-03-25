Украина не может начать контранступ. Нужно больше оружия – Зеленский
В том числе и боеприпасов
фото - Getty Images
Украина пока не может начать свое контрнаступление. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Yomiuri.
“Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить”, – сказал Зеленский.
Президент отметил, что ситуация на Востоке "плохая", и главная причина этого – нехватка боеприпасов.
"Ожидаем боеприпасов от наших партнеров", - добавил Зеленский.
По словам президента, Киев ожидает дополнительной поддержки оружием. Украине, кроме боеприпасов, нужны истребители. Зеленский отметил, что россияне используют втрое больше боеприпасов, чем украинские защитники.
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