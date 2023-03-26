Россияне снова наращивают интенсивность боев - ВСУ в субботу отразили 85 атак
Украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 26 марта, сообщает, что за прошедшие сутки украинские воины отбили более 85 атак захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Заметим, что в течение недели отмечалась тенденция снижения количества атак – если в понедельник их было около 120, то в пятницу – 59.
На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Билогоровки и Выемки.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого украинскими защитниками, а также в районах Богдановки и Предтечиного.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненьке, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена.
Также Генштаб зафиксировал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.
Авиация Сил обороны Украины в свою очередь в субботу нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам". Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
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