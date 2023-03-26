Перевалили за 170 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
В субботу ВСУ активно отработали по танкам
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.03.23.
За минувшие сутки было ликвидировано еще 660 окупантов. Таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 170 550 человек.
Также в субботу, 25 марта, было уничтожено 49 единиц техники, в том числе 15 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 3595 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 6947 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2631 (+8) ед,
- РСЗО - 522 (+2) ед,
- средства ПВО - 277 (+1) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) ед,
- специальная техника – 282 (+3).
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