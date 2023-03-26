Перевалили за 170 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.03.23.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 660 окупантов. Таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 170 550 человек.

Также в субботу, 25 марта, было уничтожено 49 единиц техники, в том числе 15 танков.

Потери россиян в технике: