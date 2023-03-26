"Мечтаем увидеть вас на стадионах". Игроки сборной поздравили военных с Днем Нацгвардии Украины – ВИДЕО
Пожелали, чтобы атака и оборона была только на футбольном поле
Національна гвардія України
Игроки и главный тренер сборной Украины по футболу поздравили нацгвардейцев с Днем национальной гвардии Украины.
Дорогие нацгвардейцы! На протяжении многих лет мы слышали, видели и чувствовали вашу поддержку с трибун и телеэкранов (Ротань).
А сейчас вся страна переживает за украинскую армию, за ваши успехи и вашу победу на поле. (Коноплянка).
Сегодня, в День Национальной гвардии Украины, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья и сил (Ярмоленко).
Мы верим в победу Украины! И мечтаем увидеть вас не в окопах, а на стадионах Украины (Степаненко).
И ждем того времени, когда атаковать или обороняться будем только на футбольном поле (Малиновский).
Мы верим в каждого и каждого, кто встал на защиту нашей Родины! Спасибо вам за ваше мужество и стойкость! С Днем национальной гвардии Украины! (Зинченко)
Напомним, что День Национальной гвардии Украины отмечается 26 октября с 2015 года.
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