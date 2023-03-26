Череватый: Ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать, но бои продолжаются
Ситуация остается сложной
Getty Images_
Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. В то же время на Лиманско-Купянском направлении продолжаются активные артиллерийские обстрелы.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует РБК-Украина.
Он отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, однако ее удалось стабилизировать.
"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами их. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутском направлении - 268 обстрелов было всего", - сказал Череватый.
По его словам, за сутки наши защитники на Бахмутском направлении уничтожили танк, несколько единиц артиллерии, два беспилотника, ротный командно-наблюдательный пункт и 10 полевых складов боекомплектов врага.
Череватый добавил, что на Лиманско-Купянском направлении враг активизировал артиллерию, поэтому обстрелы там не прекращаются. За последние сутки оккупанты нанесли 370 ударов со ствольной и реактивной артиллерии. Наши военные в этом направлении отбили 10 атак россиян.
Спикер прокомментировал сообщение западной разведки о том, что российское наступление на востоке Украины "захлебнулось".
"Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-либо значительного успеха в стратегической наступательной операции. Поэтому, возможно, можно и согласиться с этим утверждением", - заявил Череватый.
Популярное сейчас
- Англия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 26 марта 2023
- Стоунз: У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение
- Провал Украины U19, неудачный дебют Петракова, потери Англии. Главные новости за 25-е марта
- За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
- 21:45 Украинские Зинченко: Хочу поблагодарить украинских военных. Без них мы бы не могли играть
- 15:21 Украинские Россия возвращается к оборонной стратегии после неубедительных наступательных действий – Британская разведка
- 11:54 Украинские Украина не может начать контранступление. Нужно больше оружия, – Зеленский