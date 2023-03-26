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Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов

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А у себя заменить эти машины более новыми

Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская сообщила, что македонское правительство предложит передать Украине 12 вертолетов Ми-24.

Об этом она рассказала в эфире телеканала Alsat, ее цитирует издание Nezavisen.

Петровская отметила, что Генштаб Северной Македонии завершил анализ того, может ли страна предоставить Украине вертолеты Ми-24. По словам министра, на заседании правительства в среду вынесут предложение о принятии соответствующего решения.

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Она подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", - сказала Петровская.

Кроме того, Министерство обороны страны приобретет новые многоцелевые вертолеты, вероятно, восемь единиц,

По данным издания Defence24, из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть в стране, на сегодня используют лишь по две машины каждого типа.

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В статье: война с россией
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