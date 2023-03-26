Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов
А у себя заменить эти машины более новыми
фото из свободных источников
Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская сообщила, что македонское правительство предложит передать Украине 12 вертолетов Ми-24.
Об этом она рассказала в эфире телеканала Alsat, ее цитирует издание Nezavisen.
Петровская отметила, что Генштаб Северной Македонии завершил анализ того, может ли страна предоставить Украине вертолеты Ми-24. По словам министра, на заседании правительства в среду вынесут предложение о принятии соответствующего решения.
Она подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии.
"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", - сказала Петровская.
Кроме того, Министерство обороны страны приобретет новые многоцелевые вертолеты, вероятно, восемь единиц,
По данным издания Defence24, из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть в стране, на сегодня используют лишь по две машины каждого типа.
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