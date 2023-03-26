  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО
В тренде

В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Воронка довольно серьезная

В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

В Тульской области РФ раздался взрыв, местные жители говорят об атаке БПЛА.

Об этом сообщает местные telegram-каналы.

Отмечается, что на месте взрыва – глубокая воронка.

Читайте такжеУкраина не может начать контранступление. Нужно больше оружия, – Зеленский

"Взрыв произошел в Киреевске (этот городок находится в 30 км от Тулы). После взрыва в части домов выбило окна и даже повредило стены. Предварительно известно о двух пострадавших жителях Киреевска - это парень и девушка 2002 и 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Также жители опубликовали видео с деталью, вероятно, взорвавшегося в городе дрона. Местные утверждают, что именно БПЛА стал результатом воронки.

По данным источников минимум восемь частных домов и многоэтажка повреждены в результате взрыва БПЛА.

В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО - изображение 1В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО - изображение 2В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО - изображение 3

По теме
yellow-arrow
Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов
yellow-arrow
Череватый: Ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать, но бои продолжаются
yellow-arrow
"Мечтаем увидеть вас на стадионах". Игроки сборной поздравили военных с Днем Нацгвардии Украины – ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде