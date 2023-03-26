В Тульской области РФ бавовна, местные говорят об атаке дронов - ФОТО, ВИДЕО
Воронка довольно серьезная
фото из соцсетей
В Тульской области РФ раздался взрыв, местные жители говорят об атаке БПЛА.
Об этом сообщает местные telegram-каналы.
Отмечается, что на месте взрыва – глубокая воронка.
"Взрыв произошел в Киреевске (этот городок находится в 30 км от Тулы). После взрыва в части домов выбило окна и даже повредило стены. Предварительно известно о двух пострадавших жителях Киреевска - это парень и девушка 2002 и 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Также жители опубликовали видео с деталью, вероятно, взорвавшегося в городе дрона. Местные утверждают, что именно БПЛА стал результатом воронки.
По данным источников минимум восемь частных домов и многоэтажка повреждены в результате взрыва БПЛА.
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