Месть за Иловайск. ВСУ ликвидировали комбата, получившего героя России за войну в Украине
Отомстили за Иловайск
фото из соцсетей
26 марта 2023 года стало известно, что в Украине ликвидировали российского майора, командира десантно-штурмового полка, героя РФ Дмитрия Лисицкого.
Об этом сообщил блоггер Necro mancer.
Он отметил: "Герой РФ, командир 2-й ДШБ 247-го ДШП майор Лисицкий Дмитрий Михайлович 1974 г.р. из ставропольского села Бурлацкое предварительно все".
Известный журналист Юрий Бутусов в телеграм-канале отметил: "Украинские воины снова отомстили за Иловайск – ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого.
Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.
247-й полк терпит большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка".
Популярное сейчас
- WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший
- Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
- Яремчук, Судаков, Мудрик в старте Украины на Англию. Цыганков в запасе
- За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
- 21:45 Украинские Зинченко: Хочу поблагодарить украинских военных. Без них мы бы не могли играть
- 15:21 Украинские Россия возвращается к оборонной стратегии после неубедительных наступательных действий – Британская разведка
- 11:54 Украинские Украина не может начать контранступление. Нужно больше оружия, – Зеленский