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Месть за Иловайск. ВСУ ликвидировали комбата, получившего героя России за войну в Украине

Общие новости
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Отомстили за Иловайск

Месть за Иловайск. ВСУ ликвидировали комбата, получившего героя России за войну в Украине

фото из соцсетей

Новина українською

26 марта 2023 года стало известно, что в Украине ликвидировали российского майора, командира десантно-штурмового полка, героя РФ Дмитрия Лисицкого.

Об этом сообщил блоггер Necro mancer.

Он отметил: "Герой РФ, командир 2-й ДШБ 247-го ДШП майор Лисицкий Дмитрий Михайлович 1974 г.р. из ставропольского села Бурлацкое предварительно все".

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Известный журналист Юрий Бутусов в телеграм-канале отметил: "Украинские воины снова отомстили за Иловайск – ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого.

Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.

247-й полк терпит большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка".

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В статье: война с россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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Комментарии (1)
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igor_ignat (Weimar)
27.03.2023 в 00:02
Смердючому псу собача смерть! Слава Україні!
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