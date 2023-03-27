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ВСУ в воскресенье отразили более 60 атак россиян

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Генштаб о ситуации на фронте

ВСУ в воскресенье отразили более 60 атак россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 27 марта, сообщил, что в течение предыдущих суток украинские воины отразили более 60 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности:

  • на Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Билогоровки и Веселого;
  • на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области;
  • на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.

Также сообщается, что в Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. В Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение воскресенья россияне нанесли 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вели огонь из артиллерии, минометов, танков по районам населенных пунктов на линии столкновения и недалеко от границы.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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