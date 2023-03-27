ВСУ в воскресенье отразили более 60 атак россиян
Генштаб о ситуации на фронте
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 27 марта, сообщил, что в течение предыдущих суток украинские воины отразили более 60 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В частности:
- на Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Билогоровки и Веселого;
- на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области;
- на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.
Также сообщается, что в Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. В Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение воскресенья россияне нанесли 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вели огонь из артиллерии, минометов, танков по районам населенных пунктов на линии столкновения и недалеко от границы.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.
Популярное сейчас
- На дне рядом с Мальтой. Таблица группы сборной Украины в отборе на Евро-2024
- WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший
- Англия - Украина 2:0. Прогнозируемый дебют Ротаня
- ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 07:58 Украинские Перевалили за 170 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
- 07:50 Украинские Россияне снова наращивают интенсивность боев - ВСУ в субботу отразили 85 атак
- 09:21 Украинские Силы обороны уничтожили еще 720 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины