Оккупанты несут большие потери. Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим россиянам"
День начинается с цифр от ВСУ
Фото: В. Гжедзінський
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 171160 (+610) человек ликвидировано,
- танков – 3595 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 6953 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2638 (+7) ед,
- РСЗО – 523 (+1) ед,
- средства ПВО – 277 (+0) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно–тактического уровня – 2216 (+0),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5493 (+7) ед,
- специальная техника – 285 (+3).
Данные уточняются. Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.
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Источник:Генштаб
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