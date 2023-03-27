Оккупанты несут большие потери. Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим россиянам"

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 171160 (+610) человек ликвидировано,

танков – 3595 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 6953 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2638 (+7) ед,

РСЗО – 523 (+1) ед,

средства ПВО – 277 (+0) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно–тактического уровня – 2216 (+0),

крылатые ракеты – 911 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5493 (+7) ед,

специальная техника – 285 (+3).

Данные уточняются. Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.