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Оккупанты несут большие потери. Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим россиянам"

Общие новости
(3 голосов)

День начинается с цифр от ВСУ

Оккупанты несут большие потери. Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим россиянам"

Фото: В. Гжедзінський

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 171160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3595 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 6953 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2638 (+7) ед,
  • РСЗО – 523 (+1) ед,
  • средства ПВО – 277 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно–тактического уровня – 2216 (+0),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5493 (+7) ед,
  • специальная техника – 285 (+3).

Данные уточняются. Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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