Военные ВСУ завершили обучение на Challenger 2 в Британии – известны сроки их прибытия в Украину

Украинские военнослужащие завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании. Экипажи и танки прибудут в Украину вовремя для весеннего контрнаступления, как сообщает The Guardian.

Экипажи прошли учебные инструкции: как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, эффективно идентифицировать цели и поражать их. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил:

"Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Лейтенант Джон Стоун, который руководил учебной миссией, заявил, что команда центра боевых маневров была поражена продемонстрированным уровнем компетентности украинских военных.

Украинские экипажи прибыли в Британию в январе вскоре после того, как Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Силам обороны Украины эскадрона из 14 танков Challenger 2. Великобритания передаст Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала изначально, - 28.

Challenger 2 – это основной боевой танк британской армии, предназначенный для уничтожения других танков. Он использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке.