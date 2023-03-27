В оккупированных Мариуполе и Мелитополе утром прогремели мощные взрывы

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил в своем Telegram-канале, что утром 27 марта в городе прогремел взрыв: "Доброе утро начинается с Приморского района".

В Мариуполе взорвали машину одного из командиров оккупантов, так называемого начальника полиции Михаила Москвина.

В то же время городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном городе прозвучало сразу несколько взрывов и опубликовал первые кадры с места событий.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что полыхает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ. Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: густая бавовна в микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм. "Пострадало" захваченное рашистами здание, где размещались вражеские силовые структуры".