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В оккупированных Мариуполе и Мелитополе утром прогремели мощные взрывы

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Бавовна пришла в гости

В оккупированных Мариуполе и Мелитополе утром прогремели мощные взрывы

Иван Федоров Телеграм-канал

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил в своем Telegram-канале, что утром 27 марта в городе прогремел взрыв: "Доброе утро начинается с Приморского района".

В Мариуполе взорвали машину одного из командиров оккупантов, так называемого начальника полиции Михаила Москвина.

В то же время городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном городе прозвучало сразу несколько взрывов и опубликовал первые кадры с места событий.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что полыхает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ. Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: густая бавовна в микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм. "Пострадало" захваченное рашистами здание, где размещались вражеские силовые структуры".

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В статье: война с россией Петр Андрющенко Иван Федоров
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Источник:
t.me/andriyshTime

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