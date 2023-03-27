  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Меньше, чем было. Известно количество оставшихся на территории Беларуси российских военных
В тренде

Меньше, чем было. Известно количество оставшихся на территории Беларуси российских военных

Общие новости
(1 голосов)

Как и причины такого уменьшения

Меньше, чем было. Известно количество оставшихся на территории Беларуси российских военных

скриншот

Новина українською

Количество военных РФ на территории Беларуси уменьшилось, сейчас там находится более 4 тысяч россиян. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил россии находятся на территории Беларуси, но они в основу привлечены или на учениях совместных, или же к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше".

Он добавил, что те подразделения россиян, которые прошли подготовку, оккупанты вывели с территории Беларуси на свою для дальнейшей переброски, в частности на восток Украины. По состоянию на январь, по оценкам пограничников, в Беларуси было примерно 11 тысяч российских военных. Это количество постоянно меняется, ведь происходит ротация.

Читайте также"Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах

По теме
yellow-arrow
Много раненых, большие разрушения, не обошлось без жертв. РФ обстреляла два города в Донецкой области
yellow-arrow
Разведка Британии: Надводные беспилотники ограничивают операции Черноморского флота РФ
yellow-arrow
Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Демченко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде