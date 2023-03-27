Меньше, чем было. Известно количество оставшихся на территории Беларуси российских военных

Количество военных РФ на территории Беларуси уменьшилось, сейчас там находится более 4 тысяч россиян. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил россии находятся на территории Беларуси, но они в основу привлечены или на учениях совместных, или же к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше".

Он добавил, что те подразделения россиян, которые прошли подготовку, оккупанты вывели с территории Беларуси на свою для дальнейшей переброски, в частности на восток Украины. По состоянию на январь, по оценкам пограничников, в Беларуси было примерно 11 тысяч российских военных. Это количество постоянно меняется, ведь происходит ротация.