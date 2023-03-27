Красная зона. Из Авдеевки эвакуируют все коммунальные службы, также отключат мобильную связь

Из города Авдеевка в Донецкой области, который пытается окружить российская оккупационная армия, будут эвакуировать все коммунальные службы. Ситуация становится все более напряженной. Об этом сообщил в Facebook глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш в воскресенье, 26 марта.

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или... на совершенно разрушенную рашистами Марьинку. Лунный пейзаж рисуют россияне ракетами на нашей земле – изо дня в день старательнее. Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города". "Поэтому сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы не придерживались! Горячая линия эвакуационной группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066 56 19 102. Или обращайтесь в Авдеевский УСЗН по номеру: 0956004026. Звоните или сообщайте нам или волонтерам. Вывезем и заселим в более безопасном месте всех".

В прифронтовом городе остается около 2 тысяч человек. Света там нет с 14 мая 2014 года. Отопление и вода также отсутствуют.