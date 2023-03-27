  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Красная зона. Из Авдеевки эвакуируют все коммунальные службы, также отключат мобильную связь
В тренде

Красная зона. Из Авдеевки эвакуируют все коммунальные службы, также отключат мобильную связь

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Судьба прифронтового населенного пункта

Красная зона. Из Авдеевки эвакуируют все коммунальные службы, также отключат мобильную связь

Павло Кириленко Facebook

Новина українською

Из города Авдеевка в Донецкой области, который пытается окружить российская оккупационная армия, будут эвакуировать все коммунальные службы. Ситуация становится все более напряженной. Об этом сообщил в Facebook глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш в воскресенье, 26 марта.

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или... на совершенно разрушенную рашистами Марьинку. Лунный пейзаж рисуют россияне ракетами на нашей земле – изо дня в день старательнее. Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города".

"Поэтому сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы не придерживались! Горячая линия эвакуационной группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066 56 19 102. Или обращайтесь в Авдеевский УСЗН по номеру: 0956004026. Звоните или сообщайте нам или волонтерам. Вывезем и заселим в более безопасном месте всех".

В прифронтовом городе остается около 2 тысяч человек. Света там нет с 14 мая 2014 года. Отопление и вода также отсутствуют.

Читайте такжеВ разведке Британии считают, что Авдеевка близка к повторению сценария Бахмута – в ВСУ отреагировали на заявление

По теме
yellow-arrow
В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина
yellow-arrow
Схожее мнение? В США, Китае и других странах отреагировали на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
yellow-arrow
"Конца не видно". ВИДЕО, демонстрирующее масштабы захоронений вагнеровцев в Краснодарском крае
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде