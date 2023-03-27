Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки Бахмутского направления. Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые мешают эффективно выполнять боевые задачи.

Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения врагу.