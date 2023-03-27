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Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев

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Принят ряд мер для решения вопросов, которые мешают эффективно выполнять боевые задачи

Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев

Military Media Center

Новина українською

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки Бахмутского направления. Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые мешают эффективно выполнять боевые задачи.

Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения врагу.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы".

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке".

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В статье: война с россией Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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