Разведка Британии: Надводные беспилотники ограничивают операции Черноморского флота РФ
Знакомьтесь, USV
United24
22 марта 2023 года по меньшей мере три надводных корабля без экипажа (USV) и один беспилотный летательный аппарат, как сообщает британская разведка, пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму.
Один аппарат USV был остановлен оборонительными боновыми заграждениями, а еще два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили при этом, что ни одно российское судно не пострадало.
Во время предыдущей атаки на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерб ни одному военному объекту, угроза со стороны USV, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 27, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tzBBOFGsFB
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