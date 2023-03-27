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Разведка Британии: Надводные беспилотники ограничивают операции Черноморского флота РФ

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Знакомьтесь, USV

Разведка Британии: Надводные беспилотники ограничивают операции Черноморского флота РФ

United24

Новина українською

22 марта 2023 года по меньшей мере три надводных корабля без экипажа (USV) и один беспилотный летательный аппарат, как сообщает британская разведка, пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

Один аппарат USV был остановлен оборонительными боновыми заграждениями, а еще два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили при этом, что ни одно российское судно не пострадало.

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Во время предыдущей атаки на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерб ни одному военному объекту, угроза со стороны USV, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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