Много раненых, большие разрушения, не обошлось без жертв. РФ обстреляла два города в Донецкой области

Российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. Известно об одном погибшем и ряде раненых. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также дополнительную информацию и фото с места событий опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, травмированных, по его сведениям, на данную минуту – 25 человек. Также россияне ударили ракетами С-300 по Дружковке.

"Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие различной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии".