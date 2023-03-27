  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Много раненых, большие разрушения, не обошлось без жертв. РФ обстреляла два города в Донецкой области
В тренде

Много раненых, большие разрушения, не обошлось без жертв. РФ обстреляла два города в Донецкой области

Общие новости
(1 голосов)

Страна-террорист воюет с населением

Много раненых, большие разрушения, не обошлось без жертв. РФ обстреляла два города в Донецкой области

Russia is a terrorist state

Новина українською

Российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. Известно об одном погибшем и ряде раненых. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также дополнительную информацию и фото с места событий опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, травмированных, по его сведениям, на данную минуту – 25 человек. Также россияне ударили ракетами С-300 по Дружковке.

"Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие различной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии".

Читайте такжеКомандующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев

По теме
yellow-arrow
Разведка Британии: Надводные беспилотники ограничивают операции Черноморского флота РФ
yellow-arrow
Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
yellow-arrow
Из Авдеевки эвакуируют все коммунальные службы, также отключат мобильную связь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде