На фоне флага Динамо. Залужный наградил украинского воина на псевдо Хищник Золотым Крестом
Он в ближнем бою уничтожил нескольких оккупантов и боевую машину БМП
Телеграм-канал Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил "Золотой Крест" и наградное оружие воину ВСУ Руслану Зубареву с псевдонимом "Хищник".
"Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком отличия "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие. Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою. Благодарен каждому, кто защищает Родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!"
В феврале в Сети появилось видео ближнего боя украинского военного на пункте наблюдения против превосходящих сил российских оккупантов. "Хищник", находясь в окопе с напарником, сам вел огонь из различных видов стрелкового оружия, гранатометов и бросал гранаты. Параллельно он успевал вести переговоры по рациям на предмет поддержки. В ближнем бою Руслан уничтожил нескольких россиян и боевую машину БМП-2. Зубарев родом из Запорожья, ему 21 год.
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