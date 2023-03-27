На фоне флага Динамо. Залужный наградил украинского воина на псевдо Хищник Золотым Крестом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил "Золотой Крест" и наградное оружие воину ВСУ Руслану Зубареву с псевдонимом "Хищник".

"Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком отличия "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие. Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою. Благодарен каждому, кто защищает Родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!"

В феврале в Сети появилось видео ближнего боя украинского военного на пункте наблюдения против превосходящих сил российских оккупантов. "Хищник", находясь в окопе с напарником, сам вел огонь из различных видов стрелкового оружия, гранатометов и бросал гранаты. Параллельно он успевал вести переговоры по рациям на предмет поддержки. В ближнем бою Руслан уничтожил нескольких россиян и боевую машину БМП-2. Зубарев родом из Запорожья, ему 21 год.