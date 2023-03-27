"Конца не видно". ВИДЕО, демонстрирующее масштабы захоронений вагнеровцев в Краснодарском крае

Кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае очень сильно разрослось за последние 2-3 месяца. Кладбище очень большое, но это даже не 5% от общего количества ликвидированных оккупантов.

За неделю на Северном кладбище Березовского, где хоронят бойцов ЧВК, появилось 14 новых могил. 16 марта журналисты насчитали около 70 могил, а сейчас их 84. Кроме того, еще подготовлено около десяти могил.

Оккупанты продолжают нести большие потери. Утром 27 марта Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим русским". Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 в рамках личного состава составляют 171 160 ликвидированных лиц.