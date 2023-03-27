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"Конца не видно". ВИДЕО, демонстрирующее масштабы захоронений вагнеровцев в Краснодарском крае

Общие новости
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Оккупанты продолжают нести большие потери

"Конца не видно". ВИДЕО, демонстрирующее масштабы захоронений вагнеровцев в Краснодарском крае

Фото: zona.media

Новина українською

Кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае очень сильно разрослось за последние 2-3 месяца. Кладбище очень большое, но это даже не 5% от общего количества ликвидированных оккупантов.

За неделю на Северном кладбище Березовского, где хоронят бойцов ЧВК, появилось 14 новых могил. 16 марта журналисты насчитали около 70 могил, а сейчас их 84. Кроме того, еще подготовлено около десяти могил.

Оккупанты продолжают нести большие потери. Утром 27 марта Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим русским". Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 в рамках личного состава составляют 171 160 ликвидированных лиц.

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В статье: война с россией ЧВК Вагнер
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.03.2023 в 13:57
Столько нелюдей здохло
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