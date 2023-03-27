В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина

В Украине могут усилить мобилизацию. Причина – возможная угроза со стороны Беларуси из-за озвученных планов путина разместить там тактическое ядерное оружие РФ, как отметил в интервью британскому телеканалу Sky News глава правящей политической партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он пояснил, что в случае наступления врага со стороны Беларуси и открытия нового фронта украинским войскам непросто будет держать оборону из-за болотистых земель на государственной границе. Именно поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории соседнего государства, Украине придется усиливать мобилизацию.

"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью".

Он отметил, что украинцы "пока не относятся серьезно к этим угрозам", но "опыт показал, что может быть все что угодно".