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В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина

Общие новости
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Появилась угроза открытия нового фронта

В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина

фото из свободных источников

Новина українською

В Украине могут усилить мобилизацию. Причина – возможная угроза со стороны Беларуси из-за озвученных планов путина разместить там тактическое ядерное оружие РФ, как отметил в интервью британскому телеканалу Sky News глава правящей политической партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он пояснил, что в случае наступления врага со стороны Беларуси и открытия нового фронта украинским войскам непросто будет держать оборону из-за болотистых земель на государственной границе. Именно поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории соседнего государства, Украине придется усиливать мобилизацию.

"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью".

Он отметил, что украинцы "пока не относятся серьезно к этим угрозам", но "опыт показал, что может быть все что угодно".

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В статье: война с россией Давид Арахамия мобилизация
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Источник:
Sky News

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