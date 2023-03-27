В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина
Появилась угроза открытия нового фронта
фото из свободных источников
В Украине могут усилить мобилизацию. Причина – возможная угроза со стороны Беларуси из-за озвученных планов путина разместить там тактическое ядерное оружие РФ, как отметил в интервью британскому телеканалу Sky News глава правящей политической партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он пояснил, что в случае наступления врага со стороны Беларуси и открытия нового фронта украинским войскам непросто будет держать оборону из-за болотистых земель на государственной границе. Именно поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории соседнего государства, Украине придется усиливать мобилизацию.
"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью".
Он отметил, что украинцы "пока не относятся серьезно к этим угрозам", но "опыт показал, что может быть все что угодно".
Популярное сейчас
- Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги
- Манчини: Такие матчи, как с Мальтой раздражают, они малопривлекательны
- Угадайте украинский клуб по иностранным футболистам, которые в нем играли - Квиз
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО