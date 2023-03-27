Во Львове задержали российскую шпионку с Николаевщины, которая собирала данные о ВСУ
Она была дистанционно привлечена к сотрудничеству в октябре прошлого года
t.me/SBUkr
Правоохранители задержали во Львове вражескую информаторку, которая под видом переселенки собирала данные о Вооруженных силах, чтобы передать россиянам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Злоумышленницей оказалась жительница Николаевщины, которая является родной сестрой еще одного предателя Родины, недавно задержанного СБУ.
Она была дистанционно привлечена к сотрудничеству в октябре прошлого года.
Контрразведчики Службы безопасности задокументировали, что фигурантка собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове.
Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая переехала во Львов, чтобы собирать данные для оккупантов.
Женщина часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Впоследствии она пыталась передать эти данные в РФ через мессенджер.
У задержанной изъяли компьютерную технику и 7 мобильных телефонов. На одном из которых были доказательства совершения преступной деятельности.
Ей сообщили о подозрении по (ч. 2 ст. 114-2 УК), а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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